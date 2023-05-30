Emily Grace Ainslie

Alexis Grace Anderson

Amelia Jane Anderson***

Grace Anneliese Arndt*

Nickolas Alexander Azanov***

Caleb James Bendell

Isabelle Jean Bergstrom**

Ava Patricia Boen**

Daniel Nicholas Bozanich***

Kenneth Andrew Briggs

Willow Wudnesh Bristol**

Chloe Ann Brunsberg**

Lydia Renee Carlson***

John Berry Davis IV*

Alexis Carolann Denton*

Nolan Robert Dittrich

Bella Louise Duneman

Justin Zachariah Erickson

Jacob Alexander Ferrin**

Ezra Samuel Flint***

Hannah Joy Flynn*

Emily Karen Gale***

Hope Theresa Greer

Greta Lynn Gundy

Isabelle Carissa Hardacker***

Ireland Anne Harder***

Genevieve Louella Hasbrouck***

Katherine Elizabeth Healey*

Elizabeth Grace Heimer***

Colin Ray Herkenhoff

Todd Anthony Holloway II

Reese Catherine Holmstrom

Larissa Frances Hornor

Mariah Gabrielle Hunt

Mark Michael Reid Ingram*

Tamzid Siraj Islam

Alexis Marie Johnson

Sean Tyler Johnson***

Muluken Matthew Kamm*

Zachery Andrew Kaupp***

Austin James Kimble

Connor George Klein

Christoph Michael Kleinprintz**

Ryan James Knotts*

Tori Alison Lacomy

Chelsea Elizabeth Lohrenz**

Jonah Lu***

Seth Timothy Luther

Garrett Robert Lyles*** (VAL)

Isabelle Grace Maas

Marcus Victor Maas

Summer Dawn Mathwig

Nataliya Hope McPherson**

Courtney Kaycia Meyer

Katherine Lynn Miller*** (SAL)

Zachary Theodore Miller

Rebecca Grace Moore***

Sonya Grace Nutcher *

Kristin Kathleen O’Brien***

Elizabeth James Marie Olimb

Daniel Earl Overline

Matthew Montgomery Payne

Samuel John Pederson

Gabriella Marie Peterson

Wyatt Vincent Peterson**

Ainsley Elizabeth Phillips

Ella Marie Quiring***

Lillian James Rediger*

George Dylan Rehbein*

Cooper Christopher Reimann*

Miles Daniel Rengel*

Eva Marie Restrepo

Maria Ann Rosten*

Ella Jane Rust

Ellie Grace Schmid

Erya Grace Schmidt*

Jackson Leonardo Scribante

Michael Owen Sorenson

Piper Anne Stafford***

Martha Mavis Steinhagen

Gabriella Susan Stephens*

Lauren Shannon Stephens**

Mehlayna Elizabeth Straub*

Trinity Roshelle Streed**

Maria Paige Stuessi***

Dayton James Thistle

Cody Nelson Thomas*

Erick John Thompson

Sarah Ashley Thorson

Adah Helene Tibbetts*

Caleb Robert Tollerud*

Selah Michelle Uplegger

Annika Joy Veurink***

Nora Grace Vietzen*

Graciela Elieth Villalobos

Ericka Marie Wall***

Alyssa Frances Weaver

Leihanah Mercy Weinacht***

Emily Marie White**

Samuel Martin Widdifield

Caroline Amy Wilhite**

Olivia Susan Wilson*** (VAL)

Mikayla Evelyn Zitzloff***

Key

*Cum Laude

**Magna Cum Laude

***Summa Cum Laude

(VAL) Valedictorian(s)

(SAL) Salutatorian

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