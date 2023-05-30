Emily Grace Ainslie
Alexis Grace Anderson
Amelia Jane Anderson***
Grace Anneliese Arndt*
Nickolas Alexander Azanov***
Caleb James Bendell
Isabelle Jean Bergstrom**
Ava Patricia Boen**
Daniel Nicholas Bozanich***
Kenneth Andrew Briggs
Willow Wudnesh Bristol**
Chloe Ann Brunsberg**
Lydia Renee Carlson***
John Berry Davis IV*
Alexis Carolann Denton*
Nolan Robert Dittrich
Bella Louise Duneman
Justin Zachariah Erickson
Jacob Alexander Ferrin**
Ezra Samuel Flint***
Hannah Joy Flynn*
Emily Karen Gale***
Hope Theresa Greer
Greta Lynn Gundy
Isabelle Carissa Hardacker***
Ireland Anne Harder***
Genevieve Louella Hasbrouck***
Katherine Elizabeth Healey*
Elizabeth Grace Heimer***
Colin Ray Herkenhoff
Todd Anthony Holloway II
Reese Catherine Holmstrom
Larissa Frances Hornor
Mariah Gabrielle Hunt
Mark Michael Reid Ingram*
Tamzid Siraj Islam
Alexis Marie Johnson
Sean Tyler Johnson***
Muluken Matthew Kamm*
Zachery Andrew Kaupp***
Austin James Kimble
Connor George Klein
Christoph Michael Kleinprintz**
Ryan James Knotts*
Tori Alison Lacomy
Chelsea Elizabeth Lohrenz**
Jonah Lu***
Seth Timothy Luther
Garrett Robert Lyles*** (VAL)
Isabelle Grace Maas
Marcus Victor Maas
Summer Dawn Mathwig
Nataliya Hope McPherson**
Courtney Kaycia Meyer
Katherine Lynn Miller*** (SAL)
Zachary Theodore Miller
Rebecca Grace Moore***
Sonya Grace Nutcher *
Kristin Kathleen O’Brien***
Elizabeth James Marie Olimb
Daniel Earl Overline
Matthew Montgomery Payne
Samuel John Pederson
Gabriella Marie Peterson
Wyatt Vincent Peterson**
Ainsley Elizabeth Phillips
Ella Marie Quiring***
Lillian James Rediger*
George Dylan Rehbein*
Cooper Christopher Reimann*
Miles Daniel Rengel*
Eva Marie Restrepo
Maria Ann Rosten*
Ella Jane Rust
Ellie Grace Schmid
Erya Grace Schmidt*
Jackson Leonardo Scribante
Michael Owen Sorenson
Piper Anne Stafford***
Martha Mavis Steinhagen
Gabriella Susan Stephens*
Lauren Shannon Stephens**
Mehlayna Elizabeth Straub*
Trinity Roshelle Streed**
Maria Paige Stuessi***
Dayton James Thistle
Cody Nelson Thomas*
Erick John Thompson
Sarah Ashley Thorson
Adah Helene Tibbetts*
Caleb Robert Tollerud*
Selah Michelle Uplegger
Annika Joy Veurink***
Nora Grace Vietzen*
Graciela Elieth Villalobos
Ericka Marie Wall***
Alyssa Frances Weaver
Leihanah Mercy Weinacht***
Emily Marie White**
Samuel Martin Widdifield
Caroline Amy Wilhite**
Olivia Susan Wilson*** (VAL)
Mikayla Evelyn Zitzloff***
Key
*Cum Laude
**Magna Cum Laude
***Summa Cum Laude
(VAL) Valedictorian(s)
(SAL) Salutatorian