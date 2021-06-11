Mortarboard
Buy Now

Abby Jo Chmielewski; Morgan Elizabeth Chmielewski°◊; Hailey Faith Duick°; Mikayla Mae Eggers°◊; Katelyn Irene Feltmann; Carson William Ficker; Meagan R. Flood; Brooke Ann Friske°◊#; Andrew James Guetzkow; Jacksen Parker Heil; Adler Dean Jopp; Rachel Grace Kelzer°◊#; Joonyeoup Kim**°◊; Hannah Klaustermeier; Maia Klaustermeier°◊; Seth Thomas Koehnen; Sydney Marie Lehrke; Rogan Levi Lilienthal; Grace Evelyn Litzau°◊; Joshua Matthew Masters; Tristan James May; Greyson Howard McKinney°◊; Samuel Dylan Olson; Lydia Rose Parrish°◊; Lucas Michola Rausenberger°◊; Kelsey Nicole Schiefelbein; Liam Becket Schulz; Caleb Dennis Shipler°; Cole Robert Stuedeman*°◊; Max Patrick Tuttle; Klaudia Jacquelyn Wachholz°◊; Kyle Joshua Donald Winter.

GENESIS VIRTUAL ACADEMY

Bodie Lundgren; Madison Kalen Mcintosh; Luke Hale Meadows; Reynold Gabriel Tovar; Emma Vogt°.

◊National Honor Society; *Valedictorian; **Salutatorian; #Scripture Readers; °With Distinction (3.667+ GPA).

Tags

Community Editor

Mark Olson, the Chaska and Chanhassen community editor who has worked in Carver County for 20 years, makes any excuse to write about local history. In his spare time, Mark enjoys perusing old books, watching blockbusters and taking Midwest road trips.

Events