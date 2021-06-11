Abby Jo Chmielewski; Morgan Elizabeth Chmielewski°◊; Hailey Faith Duick°; Mikayla Mae Eggers°◊; Katelyn Irene Feltmann; Carson William Ficker; Meagan R. Flood; Brooke Ann Friske°◊#; Andrew James Guetzkow; Jacksen Parker Heil; Adler Dean Jopp; Rachel Grace Kelzer°◊#; Joonyeoup Kim**°◊; Hannah Klaustermeier; Maia Klaustermeier°◊; Seth Thomas Koehnen; Sydney Marie Lehrke; Rogan Levi Lilienthal; Grace Evelyn Litzau°◊; Joshua Matthew Masters; Tristan James May; Greyson Howard McKinney°◊; Samuel Dylan Olson; Lydia Rose Parrish°◊; Lucas Michola Rausenberger°◊; Kelsey Nicole Schiefelbein; Liam Becket Schulz; Caleb Dennis Shipler°; Cole Robert Stuedeman*°◊; Max Patrick Tuttle; Klaudia Jacquelyn Wachholz°◊; Kyle Joshua Donald Winter.
GENESIS VIRTUAL ACADEMY
Bodie Lundgren; Madison Kalen Mcintosh; Luke Hale Meadows; Reynold Gabriel Tovar; Emma Vogt°.