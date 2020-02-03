The following students were named to Eagle Ridge Middle School's honor roll for the second quarter of 2019-2020.
Sixth grade A Honor Roll
Myah R. Abbott, Zuhayb H. Abdullahi, Cash B. Achenbach, Aisha A. Bashir, Ian R. Braaten, Eve K. Druvenga, Isaias R. Flores-Miranda, Andrew R. Gerlach, Aiden R. Goberdhan, Takeo J. Haertel-Strehlow, Olivia R. Hamann, Jacobo Lara-Gonzales, Brayden K. Lunde, Ryan D. Mercer, Spencer W. Miller, Ilhan F. Mohamud, Yusra S. Mohamud, Samuel C. Morgan, Alexander T. Nachand, Zachary A. Nelson, Cristal Perez Pliego, Caleb L. Peters, Kimberly Ponce Trejo, Kenna C. Ponzio, Benjamin C. Randolph, McKenzie K. Ristamaki-McKee, Brian T. Russell, Feven G. Tesfaye, Luke O. Thorpe, Leland J. Traiforos, Ella C. Yego
Sixth grade B Honor Roll
Yasmin I. Abdi, Sherlin P. Bahena Leon, Hafsa Bashaewuth, Ezra A. Bekele, Elizabeth Y. Birch, Colette E. Bolton, Dahear E. Chol, Vincent T. Dao, Byron C. Dodd Jr., Kiara L. Edberg, Jackson M. Gaiser, Adrian A. Garcia Avila, Cumene C. Golegio, Mumtaz Gure, Mohamed A. Haji, Ismail A. Hassan, Jorge A. Hernandez Bonilla, Jason L. Hernandez Jimenez, Michael L. Hoerter, Aisha A. Hussein, Abdalla A. Issa, Nolan C. Johnson, Ryan M. Kennedy, Kameron S. Kiminski, Tegai C. Lonh, Elliot N. Malecha, Jorge L. Martinez Boyzo, Camila J. Medina Romero, Anggelo Mendoza Fierro, Angie F. Mendoza Flores, Payton L. Meyer, Henry G. Meyers, Morgan K. Misati, Tristan W. Murray, Andrew Ngeth, Madeline B. Olson, Salma A. Omar, Jose A. Orellana Rodriguez, Michael A. Oye, Fernando Pacheco Lebaron, Krysia V. Panameno, Samara Perkins, Bryce D. Peters, Abigail R. Peterson, Benjamin R. Peterson, Sergey A. Popov, Marriana K. Ristamaki-McKee, Cristian A. Romero, Kamila Rosas Zambrano, Jennifer W. Saidu, Raiden I. Sengmany, Nevaeh C. Shaw, Harmony R. Sin, Babatunde O. Tajudeen, Tehya M. Talks, Aaliyana Teso, Dararithy T. Thang, Isabella N. Thomas- Hutton, Brian A. Treash, Jaquez D. Vann-Brown, Kylie M. Wallace, Ella M. Warns, Marsden H. Weber, Deacon J. Wening, Nevaeh R. Wilson
Seventh grade A Honor Roll
Alexa G. Andrews, Lauren F. Bachmeier, Camille R. Balbuena, Daniela Bonilla-Sanchez, Katelyn G. Bonneville, Eden K. Chapman, Thakvika Chhay, Kashel D. Claypool, Jadyn R. Clem, Braidon S. Dukart, Aasiya M. Farah, Scott A. Froebe, Landon K. Gray, Victoria T. Gromacki, Amira Gure, Ashley D. Gutierrez Dejesus, Aria L. Halverson-Brown, Ethan T. Happe, Mohamed A. Hassan, Kathryn A. Jensen, Nathan B. Johnson, Avery A. Krumwiede, Hazel K. Kubisiak, Isabella R. Lagorio, Emma M. Legorreta, Benjamin C. Lenton, Stella B. Lobben, Jane E. McGuire, Peter A. Mendez, Andrew D. Mills, Hannah A. Mourad, Olivia L. Murphy, Riley O. Nelson, Bisola O. Oladokun, Joseph R. Ong, Natalie A. Portwood, Mary A. Redden, Aubrey E. Sandbo, Riya U. Shoor, Bianca D. Sirju, Dylan J. Streeter, Ruth G. Tesfaye, Nicholas G. Turlington
Seventh grade B Honor Roll
Sumaya Z. Abdulkadir, Yusuf A. Abdullahi, Ayan M. Adan, Garrett M. Ahern, Ilhan I. Ali, Christopher Alvarez, Katie J. Austin, Victoria Blandon, Adam S. Briese, McKenzie M. Bunnell, Jack O. Chadwick, Jack W. Cook, Sheyla Jemima S. Cuxun Lopez, Kathryn J. Dam, Armaan S. Dhanju, Miaoting Fang, Wilfredo Flores Perez, Andrew E. Friese, Pavel A. Gladun, Vanessa L. Haag, Blake A. Haase, Jade E. Hildman, Linh Y. Hoang, Justice C. Humbert, Khalid A. Hussein, Bella J. Islam, Ashlyn M. Jensen, Kason J. Jonland, Kaden C. Krueger, Gavin D. Larson, Derek Leam, Teagan J. Limberg, Iqra A. Mowlid, Abdallah Murekezi, Katie M. Murray, Jakub R. Nowak, Alexander R. O'Konski, Justin Paz Avelino, Elizabeth L. Pombert, Maya D. Rajendralall, Lania R. Renner, Owen C. Sczepanski, Mohamed K. Shariff, Shaila J. Sosa, Noah M. Spencer, Nala J. Stevenson, Minerva Uribe-Cardenas, Madden T. Vongphachanh, Drew E. Weimer, Caden M. White, Tanner W. White-Sievers, Mackenzie R. Wright
Eighth grade A Honor Roll
Naidelyn Alanis Ayala, Addison Z. Bowlby, Henry M. Buchanan, Maxwell E. Cadman, Sara M. Cadwell, Amanda J. Currie, Claire A. Davis, Coretta M. Dawson, Logan J. Dineen, Kendra M. Distad, Krista N. Domek, Adriana S. Encalada, Megan E. Gerlach, Ava E. Grover, Quinn M. Hess, Greydon J. Isebrand, Zachary D. Johnson, Adam M. Krueger, Aidan J. Lanska, Emma M. Le, Grace S. Lieber, Angelina D. Ly, Timmy Mak, Madison E. Malecha, Mallory M. McAllister, Katherine E. Miller, Braiden W. Moher, Alyssa C. Nachand, Tyler K. Noonan, Alissondra J. Norton, Allison G. Oxborough, Ina O. Park, Ainsley J. Peters, Sara E. Russell, Alex J. Sanchez Medina, Johnathan L. Santelman, Kayly L. Savy, Aditya U. Shoor, Jack A. Skoglund, Tasha S. Somsacksy, Noah T. Steinhouse, Erica L. Sweet, Emalee L. Tilbury, Bailey K. Tilley, Anna L. Tomas, Lyndsey K. Wening
Eighth grade B Honor Roll
Ibrahim A. Abdullahi, William J. Aegerter, Juan Y. Alanis Cordova, Kendrick M. Alvarado, Connor D. Asleson, Talan M. Baccam, William K. Bio, Allison J. Borgen, Kim T. Bui, Lynn M. Bui, Tina Bui, Vivianna L. Chounlamountry, Isabella A. Cocco, Lucas J. Dam, Ladia T. Daoheuang, Allysa J. Dawson, Austin L. Demarre, Arydai Dircio Vergara, Bradley V. Doan, Jessica Donjuan Gomez, Victoria R. Fuller, Zubaydah A. Gessod, Jonathan I. Glausser, Nathan J. Gleason, Nicholas T. Gleason, Adika M. Higgins Jr., Markeese N. Howard, Samauriaye D. Huguenin, Derek L. Jarvis, Lewis W. Jemtrud, Anahi Jimenez-Diego, Wesley B. Krueger II, Raul B. Lopez Carreon Jr., Sadie M. MacPhee, Luke B. McHugh, Ilyas Mohamud, Andrew J. Morgan, Jacob M. Neutz, Xochitl I. Parral-Enriquez, Ashley V. Phommasengkeo, Svetlana J. Popov, Kimberlyn A. Portillo Castillo, Luis D. Ramirez Aranda, Hale M. Roth, Vanessa Sarabia, Jeremy M. Sherlock, Madison M. Simmons, Haylie B. Smith, Leonardo C. Solorio Smith, Kenneth J. Steffen, Jade C. Strayer, Holly R. Streeter, Tiena V. Tran, Benjamin M. Woelfel, Kendra M. Wood, Linzi J. Young